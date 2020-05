Svezia. Svenska Spel introduce un nuovo metodo di pagamento senza contatto

Svenska Spel ha stipulato un accordo con International Game Technology (IGT) per introdurre la tecnologia di gioco cashless IGTPay per consentire ai consumatori che giocano su terminali di video lotterie (VLT) di depositare fondi dai loro telefoni. Svenska Spel ha implementato il software Intelligent VLT di IGT e Quasar VLT, consentendo ai giocatori di registrarsi e accedere alle macchine e finanziare il gioco utilizzando BankID, la soluzione bancaria di identificazione svedese. I giocatori possono anche effettuare prelievi tramite IGTPay, con Svenska Spel in grado di restituire i fondi disponibili direttamente sul conto bancario del giocatore quando viene effettuata una richiesta di prelievo.

Il direttore delle operazioni VLT di Svenska Spel, Magnus Lannersund, ha dichiarato: “Il lancio del prodotto cashless di IGT offre ai nostri giocatori una soluzione cashless affidabile e all’avanguardia che si collega direttamente con l’app mobile Swish aiutandoci a migliorare l’efficienza e avanzando responsabilmente l’esperienza del giocatore”.

Ryan Reddy, Vice Presidente of Systems and Payments Products di IGT, ha dichiarato: “Poiché la rilevanza delle innovazioni di gioco cashless e contactless continua a crescere, tecnologie come IGT Intelligent con IGTP possono diventare componenti molto utili per l’esperienza del giocatore e soluzioni che possono portare a risultati straordinari per i nostri clienti. Abbiamo istituito un team di pagamenti per garantire che clienti come Svenska Spel siano dotati di soluzioni e servizi IGT che offrano opzioni di pagamento moderne, in linea con le aspettative dei consumatori e le opportunità commerciali future”.

