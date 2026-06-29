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Svezia, Spelpaus amplia gli strumenti di tutela: introdotta l’autoesclusione di 10 giorni

La Svezia amplia gli strumenti a tutela dei giocatori introducendo una nuova opzione di autoesclusione dal gioco d’azzardo. Attraverso il portale del servizio nazionale di autoesclusione gestito dall’Autorità svedese per

29 Giugno 2026

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La Svezia amplia gli strumenti a tutela dei giocatori introducendo una nuova opzione di autoesclusione dal gioco d’azzardo. Attraverso il portale del servizio nazionale di autoesclusione gestito dall’Autorità svedese per il gioco (Spelinspektionen), Spelpaus.se, da oggi è infatti possibile scegliere un periodo di sospensione di 10 giorni, che si aggiunge alle durate già disponibili.

La nuova opzione è stata introdotta per offrire una soluzione più flessibile a chi desidera interrompere temporaneamente la propria attività di gioco, senza ricorrere necessariamente a periodi di esclusione più lunghi. L’obiettivo è rafforzare gli strumenti di gioco responsabile e consentire ai giocatori di intervenire tempestivamente qualora avvertano la necessità di una pausa.

L’autoesclusione attivata tramite Spelpaus.se si applica a tutte le attività di gioco che richiedono la registrazione presso operatori in possesso di una licenza rilasciata in Svezia. Durante il periodo selezionato, il giocatore non può accedere ai servizi di gioco offerti dagli operatori autorizzati.

 

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