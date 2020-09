Svezia. Spelinspektionen vuole implementare il diveto di scommettere sulle violazione delle regole nelle partite di calcio

L’Ispettorato svedese del gioco (Spelinspektionen) intende implementare il divieto di scommettere su violazioni delle regole come i cartellini gialli nel calcio, nel tentativo di frenare le partite truccate. Gli operatori non potranno inoltre accettare scommesse sui risultati individuali di giocatori di età inferiore a 18 anni o sul calcio al di fuori delle prime quattro divisioni di gioco nazionale, competizioni di coppa che coinvolgono club di questo livello e partite internazionali senior o under 21 dal 1° gennaio 2021. Le regole, tuttavia, si applicherebbero solo alle partite giocate in Svezia, il che significa che potrebbero essere offerti più mercati su eventi sportivi che si verificano altrove, poiché Spelinspektionen ha affermato che le possibilità che queste partite vengano fissate per il mercato delle scommesse con licenza svedese sono scarse. Gustaf Hoffstedt, segretario generale dell’associazione degli operatori Branschföreningen för Onlinespel (BOS), ha affermato che il regolatore si era posto in una posizione incoerente che potrebbe essere radicata più nella politica che nella buona regolamentazione, spiegando: “Spelinspektionen afferma di aver trovato un punto di equilibrio tra i diversi interessi, ma non vi è alcun punto di equilibrio in questa materia. Mi chiedo perché Spelinspektionen possa accontentarsi di queste restrizioni relativamente marginali. In tal caso, l’unica responsabilità sarebbe quella di imporre restrizioni su quasi tutto, se si è così convinti che abbiano un effetto positivo. La SGA viene spesso accusata di molte cose, quando in realtà è il Governo che deve essere ritenuto responsabile”.

Hoffstedt ha aggiunto che le regole hanno creato un rischio enorme in un ambiente in cui si stima che la canalizzazione per le scommesse sportive sia compresa tra l’80% e l’85%, al di sotto dell’obiettivo del legislatore del 90%, avvertendo che nell’ambiente attuale, le partite truccate saranno più difficili da rilevare perché è al di fuori del sistema di licenze svedese. Il regolatore ha affermato che le regole sono necessarie poiché il calcio di basso livello non ha lo stesso livello di controlli contro le partite truccate e fornisce maggiori incentivi a causa del fatto che molti giocatori sono dilettanti. Spelinspektionen, ha spiegato: “Il calcio è uno sport ad alto rischio quando si tratta di partite truccate e ci sono rischi ulteriori con le categorie inferiori. La sorveglianza è più scarsa e i praticanti non guadagnano denaro. L’Ispettorato svedese del gioco ha quindi scelto di porre un accento particolare sul calcio e ha quindi tenuto conto delle opinioni ricevute dagli organi consultivi. Le regole sulle “irregolarità” come le violazioni delle regole da parte dei calciatori in campo, nel frattempo, annotano anche i calci di punizione e le sanzioni così come le squalifiche. Gli operatori devono inoltre fornire relazioni annuali su sospette partite truccate all’autorità di regolamentazione, compresa ogni istanza di una partita che si sospetta possa essere manipolata”.

