Svezia. Spelinspektionen sanziona tre fornitori di software di gioco per legami con il mercato nero

L’Autorità svedese per il gioco d’azzardo (Spelinspektionen) ha emesso avvertimenti e sanzioni pecuniarie nei confronti di tre aziende che hanno fornito software di gioco a operatori non autorizzati. Le società coinvolte sono EGT Digital Gaming, Quickspinn e Kalamba Games.

Quikspin – Quickspin, uno studio svedese di proprietà di Playtech, ha ricevuto la sanzione più pesante: una multa di 650.000 corone svedesi (€58.800) e un avvertimento formale. Il regolatore ha rilevato che i titoli di Quickspin erano disponibili su siti web non autorizzati tramite partner di contenuti terzi.

Sebbene Quickspin abbia rimosso rapidamente i giochi e rafforzato le proprie procedure di conformità, la SGA ha definito la violazione “grave”, sottolineando che i fornitori restano responsabili nel prevenire che il loro software finisca nel mercato nero.

La multa è stata calcolata sulla base del fatturato svedese di Quickspin nel 2024, pari a 10,9 milioni di corone, che ha fissato il tetto massimo legale della sanzione a circa 1,1 milioni di corone, secondo quanto dichiarato dall’autorità svedese.

Kalamba Games – Kalamba Games Limited ha ricevuto un avvertimento accompagnato da una sanzione per aver fornito software a operatori privi della licenza necessaria per offrire giochi d’azzardo in Svezia.

Le violazioni sono emerse il 9 maggio, quando la Spelinspektionen ha ispezionato diversi siti di casinò offshore e ha scoperto che Kalamba stava fornendo giochi a tali piattaforme.

Kalamba Games aveva ottenuto una licenza quinquennale per offrire giochi agli operatori autorizzati in Svezia il 15 aprile 2024. Tuttavia, come sottolineato dalla Spelinspektionen, la normativa svedese vieta ai fornitori di software con licenza di distribuire i propri prodotti a operatori non autorizzati.

Kalamba è stata quindi sanzionata con una multa di 60.000 corone svedesi (circa €5.430). L’azienda ha riconosciuto l’errore e si è impegnata a correggerlo.

EGT Digital Gaming – Il terzo fornitore sanzionato è stato EGT Digital Gaming Ltd, che ha ricevuto un avvertimento e una sanzione per non conformità, dopo che l’autorità ha rilevato la presenza dei suoi contenuti su siti non autorizzati.

EGT Digital Gaming è stata multata per 5.000 corone svedesi (circa €452). Per riferimento, l’azienda aveva ottenuto una licenza quinquennale il 1° ottobre 2024.

EGT ha affermato che alcuni titoli contestati non sono stati forniti direttamente dall’azienda, ma derivano da terze parti che utilizzavano elementi del marchio più datati. Tuttavia, il regolatore ha insistito sul fatto che anche la fornitura indiretta viola gli obblighi di licenza.

Il 23 maggio 2025, EGT Digital Gaming ha confermato di aver cessato la produzione, distribuzione, installazione e modifica di software destinato a operatori privi di licenza svedese.

