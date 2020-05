Svezia. Spelinspektionen limita le scommesse sul calcio per ridurre le partite truccate

Il regolatore nazionale svedese del gioco d’azzardo, Spelinspektionen, potrebbe limitare le scommesse sul calcio come parte degli sforzi per ridurre le partite truccate. Le restrizioni proposte indicano che gli operatori possono offrire mercati di scommesse solo per le prime quattro divisioni calcistiche del paese e per la Coppa di Svezia, possono essere quotate solo le partite con squadre delle quattro leghe. Le partite internazionali sono vietate ai minori di 21 anni. Il regolatore ha suggerito che tali regolamenti potrebbero essere introdotti anche in altri sport e che saranno convalidati dopo il 6 maggio, a seguito di una consultazione che invita le parti interessate del settore a condividere le loro opinioni. La consultazione arriva in un momento in cui vengono sollevate preoccupazioni sulle attuali restrizioni in vigore.

PressGiochi