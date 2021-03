Svezia. Spelinspektionen impone a Bayton di migliorare i metodi di identificazione

Il regolatore svedese del gioco d’azzardo Spelinspektionen ha incaricato Bayton Limited di migliorare i suoi metodi di identificazione KYC (Know-Your-Customer) dopo aver stabilito che le sue procedure non sono sufficientemente approfondite. Spelinspektionen ha avviato un’indagine su Bayton e sui suoi metodi di registrazione e identificazione nell’aprile 2020, per assicurarsi che operasse in linea con le nuove normative introdotte in Svezia nel gennaio 2019.

Bayton, con sede a Malta, che detiene una licenza di gioco online svedese per i suoi marchi Jackpot City Casino, Ruby Fortune e Spin Casino, ha affermato di aver utilizzato BankID, insieme a SPAR, un registro di tutte le persone che vivono in Svezia, per identificare i clienti e assicurarsi che erano residenti nel paese. I giocatori che si sono registrati senza BankID potevano utilizzare solo un account temporaneo per un massimo di 30 giorni senza verificare il proprio account con un documento d’identità come una patente di guida o un passaporto, così come la bolletta del nucleo familiare o l’estratto conto che mostrava il loro indirizzo di residenza registrato. Se un giocatore non si fosse verificato entro questa data, il suo account temporaneo con Bayton sarebbe stato chiuso.

Tuttavia, Spelinspektionen ha affermato che la configurazione esistente potrebbe lasciare la porta aperta ai giocatori che vivono fuori dalla Svezia per registrarsi e giocare con Bayton. Spelinspektionen ha spiegato che sebbene la corrispondenza con SPAR e l’uso di BankID fosse in linea con le normative, ha sollevato preoccupazioni sull’uso delle bollette nazionali e dell’estratto conto per identificare i giocatori, affermando: “Non è possibile valutare se una persona è registrata o risiede in Svezia per almeno sei mesi sulla base di una documentazione che consiste solo in una singola fattura o da un estratto conto bancario. In questo contesto, la Spelinspektionen ritiene che le routine di Bayton per il processo ITS KYC siano carenti perché c’è il rischio che la società registri i clienti che non sono residenti o che risiedono permanentemente in Svezia ai sensi del Gaming Act”.

PressGiochi