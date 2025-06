Svezia. Spelinspektionen emette un divieto nei confronti di Simba per aver operato senza licenza

L’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo svedese Spelinspektionen ha emesso un’ordinanza di divieto nei confronti dell’operatore di casinò online Simba. Ha affermato di aver scoperto che tre dei marchi dell’operatore si rivolgevano al mercato svedese senza licenza.

Secondoquanto dichiarato da Spelinspektionen, Simba NV offriva servizi di gioco attraverso diversi siti tra cui betblast.com, slotmonster.com e foxygold.com.

Il regolatore ha scoperto che questi siti Web inseriscono di default la Svezia tra i paesi selezionati quando si accede agli indirizzi IP svedesi e sono attivamente promossi tramite canali di marketing di affiliazione in lingua svedese. Uno dei siti, Foxygold.com, è stato anche pubblicizzato da un creatore di contenuti di Twitch di lingua svedese.

Simba NV, che opera con una licenza emessa a Curaçao, non detiene una licenza di gioco svedese, ritenuta obbligatoria dal Gambling Act svedese per gli operatori rivolti ai consumatori svedesi. In totale, è stato scoperto che Simba NV gestisce almeno 15 siti Web, tra cui domini come WreckBet.com, Thehighroller.com, PuppyBet.com, klikkikasino.com e slotit.com.

Il regolatore ha sottolineato che la decisione di imporre il divieto con effetto immediato è guidata dalle preoccupazioni per la protezione dei consumatori e dalla necessità di sostenere l’integrità del mercato del gioco d’azzardo autorizzato. Nonostante abbia avuto l’opportunità di rispondere, Simba NV non ha fornito commenti prima della finalizzazione della decisione.

Simba ha sede a Curaçao. È l’ultimo di una serie di operatori a essere stato colpito da provvedimenti di divieto da parte di Spelinspektionen, molti dei quali con licenza sull’isola caraibica olandese.

PressGiochi