Svezia. Spelinspektionen emette sanzioni per Glitnor e Roar Vegas

Spelinspektionen, il regolatore del gioco d’azzardo svedese, ha annunciato di aver emesso sanzioni a due operatori di gioco. Entrambe le società hanno violato il loro dovere di protezione nei confronti dei giocatori, esponendo loro ai rischi di legati al gioco. Le due società in questione sono Glitnor Servicese Limited e Roar Vegas Ltd.

Glitnor Services Limited ha ricevuto un avvertimento e una multa di SEK 28 milioni ($2,79 milioni) dopo aver violato il dovere di cure previsto dal Gambling act. Dei dodici clienti controllati, dieci di loro non sono stati aiutati dall’azienda quando hanno iniziato a sperimentare una forma di gioco considerata eccessiva. Tre di questi avevano tra i 18-24 anni, una fascia d’età particolarmente vulnerabile.

Sebbene l’operatore avesse contattato i clienti, ciò non ha avuto alcun effetto reale sui loro schemi di gioco e quindi l’autorità considera questi tentativi come non riusciti e osserva che la società avrebbe dovuto intensificare a misure più drastiche.

Parlando, invece, di Roar Vegas, Spelinspektionen ha riferito di aver esaminato 12 clienti e ha stabilito che Roar Vegas non è riuscito a proteggerne 3. Il regolatore ha insistito sul fatto che si trattava di giocatori problematici e che c’erano segnali sufficienti per identificarli come tali. È stato riconosciuto che Roar Vegas alla fine è intervenuto, adottando misure efficaci per proteggere i giocatori dai danni. Sfortunatamente, non lo ha fatto in modo tempestivo, e ciò rappresenta una violazione del Gambling act svedese. L’autorità ha quindi emesso un avviso e una sanzione di SEK 8 milioni ($ 801.000) all’operatore.

PressGiochi