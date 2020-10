Svezia. Spelinspektionen chiarisce la sua posizione sui termini delle licenze

Spelinspektionen ha spiegato la sua posizione sull’influenza che ha la salute finanziaria dei licenziatari influisce sui termini di licenza. Tutto ciò a seguito del rilascio di alcune licenze annuali ad un certo numero di richiedenti licenza nel 2019, sulla base del fatto che le società controllate attraverso le quali gli operatori hanno presentato le loro richieste erano in patrimonio netto negativo. Ciò significa essenzialmente che queste filiali dovevano più del valore o non avevano capitale di supporto per finanziare le loro operazioni. Nel caso delle filiali degli operatori, queste sono spesso utilizzate per richiedere licenze, con finanziamenti provenienti dalla casa madre. Spelinspektionen ha affermato che utilizzerà le decisioni del tribunale per decisioni future su società in una posizione simile, il che significa che quelle con patrimonio netto negativo sarebbero state rilasciate con licenze triennali, spiegando che quando si tratta di un richiedente con un patrimonio netto negativo, la licenza triennale dipende dal fatto che l’attività avesse una garanzia soddisfacente che la società in questione avesse il capitale per operare nel periodo di validità della licenza.

Il direttore generale di Spelinspektionen, Camilla Rosenberg, ha spiegato che i regolamenti potrebbero evolversi e il regolatore potrebbe adattare il suo approccio all’applicazione delle regole per un certo numero di anni dopo l’implementazione del Gaming Act.

PressGiochi