Svezia: Rosenberg confermata per altri tre anni alla guida dell’authority del gioco d’azzardo

Il governo svedese ha prorogato di tre anni il mandato di Camilla Rosenberg come direttore generale del regolatore nazionale del gambling Spelinspektionen. Rimarrà in carica fino al 31 ottobre 2026.

Rosenberg ha assunto l’incarico in quella che allora era la Lotteriinspektionen nell’ottobre 2017, dopo essere stataa nominao direttore generale ad interim sei mesi prima.

È entrata a far parte dell’autorità di regolamentazione come responsabile delle operazioni nel 2015, dopo aver lavorato in precedenza come chief legal officer presso l’Agenzia svedese per l’energia.

Il suo mandato come direttore generale ha visto l’introduzione del mercato regolamentato del gioco d’azzardo online in Svezia nel 2019, quando l’autorità di regolamentazione è stata ribattezzata Spelinspektionenen.

Più di recente, ha visto l’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo svedese ricevere maggiori poteri per contrastare il gioco d’azzardo senza licenza, inclusa la possibilità di richiedere informazioni ai fornitori di servizi di pagamento. Ha anche ricevuto un aumento dei finanziamenti per quest’anno. Rosenberg ha dichiarato: “È bello poter continuare a lavorare per lanciare le varie parti delle riforme e intraprendere i continui passi importanti per un mercato del gioco d’azzardo svedese ben funzionante”.

