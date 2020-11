Svezia. Respinta la richiesta di introduzione della tassa sulle scommesse delle corse ippiche

L’associazione di categoria svedese per il gioco d’azzardo online Branschföreningen för Onlinespel (BOS) ha accolto con favore la decisione della deputata socialdemocratica Anna-Lena Sörenson contro un prelievo obbligatorio per le corse ippiche svedesi. Sörenson era stata incaricata di condurre una “indagine sul mercato del gioco d’azzardo” per valutare se il Riksdag dovesse imporre una tassa obbligatoria sulle scommesse sulle corse ippiche svedesi. L’indagine era stata avviata a seguito degli appelli presentati dall’operatore ATG, autorizzato dal governo, affinché fosse imposto un prelievo agli operatori storici di scommesse autorizzati per sostenere la comunità delle corse svedesi.

Hasse Lord Skarplöth, amministratore delegato di ATG, aveva esortato il governo a introdurre una tassa, poiché aveva perso la sua esclusività con l’aumento della concorrenza che si era unita al mercato. Sörenson ha respinto le proposte di prelievo e gli appelli di ATG, spiegando che, nonostante un numero maggiore di bookmaker in competizione sul mercato, le preoccupazioni di ATG erano infondate poiché l’operatore e la sua proprietaria Svensk Travsport mantengono una quota del 98% sulle corse svedesi. Nella sua valutazione, Sörenson ha affermato che ATG aveva ampliato i suoi privilegi di mercato in quanto era in grado di mantenere la sua concessione di corse, ampliando al contempo il suo portafoglio di prodotti offrendo ai suoi clienti nuovi servizi di scommesse sportive e casinò online.

PressGiochi