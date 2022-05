Svezia: ok dalla Ce a norma per ottenere maggiori informazioni sul mercato del gioco

Il mercato svedese del gioco d’azzardo è stato regolamentato il 1º gennaio 2019 con l’entrata in vigore della nuova legge sul gioco d’azzardo. La nuova regolamentazione è stata effettuata per

Il mercato svedese del gioco d’azzardo è stato regolamentato il 1º gennaio 2019 con l’entrata in vigore della nuova legge sul gioco d’azzardo. La nuova regolamentazione è stata effettuata per riconquistare il controllo del mercato e per incoraggiare le offerte da parte di operatori responsabili, affidabili e verificabili. Ci si aspetta che un maggiore controllo da parte dello Stato crei condizioni migliori per garantire un livello elevato di tutela del consumatore.

Oggi la Commissione europea ha approvato alcune proposte di modifica della norma che mirano a rafforzare la regolamentazione del gioco d’azzardo svedese, aumentando la protezione dei giocatori e contrastando la presenza del gioco problematico.

La nuova legge sull’obbligo di fornire informazioni comporta un obbligo ai sensi della legge sul gioco d’azzardo per i titolari di licenze di fornire informazioni sugli sviluppi del mercato del gioco d’azzardo su richiesta dell’Autorità svedese per il gioco d’azzardo.

Le modifiche proposte alla prima legge recante modifica alla legge sul gioco d’azzardo includono ulteriori misure per impedire il gioco d’azzardo quando non dispone della licenza necessaria dal mercato svedese del gioco d’azzardo, tra cui l’obbligo di una licenza per il software di giochi d’azzardo, così come il divieto di promuovere il gioco d’azzardo illegale e un divieto di pubblicità esteso per il gioco d’azzardo senza licenza. Propone anche misure per ridurre gli effetti nocivi del gioco d’azzardo, tra cui un requisito adeguato di moderazione nella commercializzazione del gioco d’azzardo e la possibilità di intervenire con una tassa di perturbazione del mercato per la violazione del divieto di alcune pubblicità dirette. Le modifiche includono anche l’estensione della possibilità di concedere esenzioni dai requisiti tecnici, norme sulla continuazione di una licenza scaduta durante l’esame di una domanda di rinnovo di licenza, e norme adattate sulle offerte di bonus per i concessionari che forniscono gioco d’azzardo solo per scopi di pubblica utilità.

Le modifiche alla seconda legge che modifica la legge sul gioco d’azzardo significano che la legge si applicherà in futuro alle macchine da gioco sui traghetti passeggeri in servizio regolare di linea tra la Svezia e la Finlandia, che sono attualmente escluse dal campo di applicazione della legge.

L’intenzione è di presentare al Riksdag (Parlamento svedese) ai fini di un esame, nella primavera del 2022, una proposta per un regolamento rafforzato sul gioco d’azzardo e altre proposte legislative necessarie. Si propone che le modifiche legislative riguardanti la licenza del software del gioco d’azzardo entrino in vigore il 1° luglio 2023. Si propone che le modifiche alla seconda legge che modifica la legge sui giochi entrino in vigore alla data stabilita dal governo. Si propone che le altre modifiche entrino in vigore il 1° gennaio 2023.

La presente notifica riguarda le modifiche che dovrebbero entrare in vigore nel 2023.

