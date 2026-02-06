Svezia, notificati in CE due progetti di regolamento sui controlli nei parchi giochi

La Svezia ha notificato alla Commissione europea due progetti di regolamento dell’Autorità di polizia relativi all’ispezione delle giostre dei parchi divertimento, avviando il periodo di stand still previsto dalla procedura

I testi disciplinano i requisiti di sicurezza delle attrazioni messe a disposizione del pubblico. In base alle proposte, le giostre dovranno, come regola generale, rispettare lo standard europeo SS-EN 13814:2019 “Safety of amusement rides and amusement devices” oppure garantire livelli di sicurezza equivalenti. In alcuni casi specifici e per determinate componenti sarà comunque consentita l’applicazione di standard precedenti.

Le nuove disposizioni rappresentano un aggiornamento della normativa vigente, che attualmente fa riferimento a standard più datati.

L’obiettivo dichiarato è assicurare che le attrazioni dei parchi divertimento offrano un’adeguata protezione contro gli incidenti, tutelando la vita e la salute delle persone. Le misure sono state inoltre progettate per risultare proporzionate rispetto a tale finalità.

Durante il periodo di stand still, gli altri Stati membri e la Commissione potranno presentare osservazioni o pareri circostanziati sui progetti notificati, prima dell’eventuale adozione definitiva da parte delle autorità svedesi.

