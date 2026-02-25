Svezia, nel 2025 il mercato del gioco registra una leggera crescita dell’1,3%

Il mercato svedese del gioco online ha mostrato quasi nessuna variazione lo scorso anno, con gli operatori di gioco autorizzati che hanno generato 28,2 miliardi di corone svedesi (2,64 miliardi

Il mercato svedese del gioco online ha mostrato quasi nessuna variazione lo scorso anno, con gli operatori di gioco autorizzati che hanno generato 28,2 miliardi di corone svedesi (2,64 miliardi di euro) di fatturato, pari a un aumento di appena l’1,3% rispetto al 2024.

Il gioco commerciale online e le scommesse hanno generato poco più di 18 miliardi di corone svedesi, in crescita del 3,3% su base annua, secondo l’Swedish Gambling Authority. Tuttavia, non tutti i segmenti hanno registrato lo stesso andamento.

Le lotterie statali e le apparecchiature da gioco terrestri, infatti, hanno segnato una contrazione del 3,4%. In netta crescita il comparto del gioco commerciale terrestre, in particolare i casinò nei ristoranti, che hanno raggiunto i 263 milioni di corone, con un aumento del 9,6% rispetto all’anno precedente.

Il quarto trimestre del 2025 ha confermato la tendenza moderatamente positiva. La raccolta tra ottobre e dicembre si è attestata a 7,8 miliardi di corone, in crescita del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Parallelamente, è aumentato anche il numero di persone che hanno scelto l’autoesclusione dal gioco: a fine dicembre risultavano circa 134.500 iscritti al registro nazionale Spelpaus.se, con un incremento di poco superiore al 3% rispetto al trimestre precedente.

Un’indagine pubblicata dall’autorità di regolazione evidenzia un leggero aumento della partecipazione al gioco. Nel 2025, il 72% degli intervistati ha dichiarato di aver giocato almeno una volta negli ultimi dodici mesi, contro il 71% del 2024. Tra i giocatori attivi, il 32% afferma di giocare con frequenza settimanale e il 28% su base mensile. La partecipazione più intensa continua a riguardare uomini e over 50.

Chi ha smesso di giocare indica soprattutto ragioni pragmatiche: il 48% sostiene di non vincere mai, mentre il 25% dichiara di essersi semplicemente stancato. Le donne associano più spesso l’abbandono alla mancanza di vincite, mentre gli uomini citano più frequentemente stanchezza, perdite economiche rilevanti o l’eccessiva presenza di pubblicità.

PressGiochi