Svezia: nel 2024 le entrate dal gioco raggiungono i 2,49 mld di euro (+2,6%)

I ricavi del gioco d’azzardo in Svezia sono aumentati del 2,65% anno su anno nel 2024, spinti dalla crescita del mercato del gioco online commerciale del paese. I ricavi totali del gioco nei 12 mesi fino al 31 dicembre 2024 hanno raggiunto 27,85 miliardi di corone svedesi.

Il comparto del gioco e delle scommesse commerciali online sembrano dominare il settore, infatti, hanno generato circa 18 miliardi di corone svedesi di vendite, in aumento del 5% anno su anno. Mentre le vendite per le lotterie statali e le slot machine sono aumentate del 2% con ricavi pari a 5,72 miliardi di corone svedesi. Inoltre, i ricavi dei giochi senza scopo di lucro e delle lotterie nazionali sono saliti del 2,6% a 3,70 miliardi di corone svedesi.

Parlando invece dei giochi fisici, il gioco commerciale terrestre come i casinò-ristorante ha registrato un aumento dei ricavi del 4% a 237 milioni di corone svedesi. Tuttavia, i ricavi dei giochi comunitari e del bingo in sala sono scesi del 3,5% a 196 milioni di corone svedesi per l’anno. In più, la chiusura di diverse sedi terrestri del Casino Cosmopol all’inizio del 2024 ha fatto scendere i ricavi del settore del 66,3% a 160 milioni di corone svedesi.

L’ultimo trimestre dell’anno è stato il periodo che ha generato gli incassi più elevati. Nel quarto trimestre del 2024, il settore ha registrato un fatturato di 7,6 miliardi di corone svedesi, in aumento dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’agenzia ha riferito che 4,6 miliardi di corone svedesi di questi provenivano da giochi e scommesse commerciali online. Altri 1,7 miliardi di corone svedesi sono stati attribuiti alla lotteria statale e al gioco delle slot. I giochi di beneficenza e di lotteria, d’altra parte, hanno raggiunto 1,1 miliardi di corone svedesi di entrate nel quarto trimestre dell’anno. Il gioco terrestre, d’altra parte, ha raggiunto 63 milioni di corone svedesi di entrate. Ultimo ma non meno importante, le entrate del gioco del bingo si sono attestate a 50 milioni di corone svedesi nel quarto trimestre.

I dati evidenziano inoltre che, alla fine del quarto trimestre, c’erano in totale 120.600 persone che si erano escluse dal gioco tramite Spelpaus.se, in aumento del 3% rispetto al 2023.

Il governo svedese ha deciso di rivedere la legge sul gioco d’azzardo del paese poco dopo che Spelinspektionen ha pubblicato il rapporto finanziario del settore per il 2024. Le modifiche mirano a criminalizzare il gioco d’azzardo offshore al fine di proteggere i consumatori svedesi e impedire che il denaro trapelasse a società straniere non tassate.

L’iniziativa è stata accolta con favore dal BOS, che aveva richiesto questa revisione sin dalla nuova regolamentazione del gioco nel 2019. Attualmente, infatti, le società di gioco senza licenza non sono strettamente illegali in Svezia e possono operare a patto che non rappresentino una minaccia per i cittadini svedesi e che non offrano servizi in lingua e con la valuta svedese, ma ciò non sembra rappresentare un ostacolo per i siti web di gioco offshore.

La proposta di revisione della legge sul gioco dovrebbe essere presentata entro il prossimo 17 settembre.

