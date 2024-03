Svezia: nel 2023 le entrate da gioco sono 2,4 mld (-1,2%)

Le entrate del gioco d’azzardo autorizzato in Svezia sono scese dell’1,2% a 2,42 miliardi di euro nel 2023, con dati ufficiali che mostrano un calo nel settore del gioco d’azzardo

Le entrate dal gioco legale in Svezia nel 2023 sono diminuite rispetto a 27,45 miliardi di corone svedesi dell’anno precedente. Il gioco d’azzardo online è rimasto la principale fonte di entrate con 17,03 miliardi di corone svedesi. Si tratta tuttavia di un calo dello 0,7% rispetto all’anno precedente e in contrasto con l’aumento del 6,0% nel 2022.

C’è stato anche un calo nel segmento delle lotterie statali e delle slot, con ricavi in calo del 3,6% a 5,60 miliardi di corone svedesi.

I ricavi dei casinò terrestri di proprietà statale Casino Cosmopol sono scesi dell’11,4% a 485 milioni di corone svedesi. Tuttavia, ci sono state notizie migliori per le lotterie nazionali, con i ricavi in aumento dell’1,4% a 3,60 miliardi di corone svedesi. Le entrate dei giochi pubblici sono aumentate del 9,3% a 199 milioni di corone svedesi, con le entrate del gioco d’azzardo commerciale tradizionale in aumento del 2,3% a 225 milioni di corone svedesi.

PressGiochi