Svezia. L’impatto del COVID-19 non ha ancora influito sulle problematiche relative al gioco d’azzardo

L’ultimo rapporto dell’Ispettorato svedese dei giochi (Spelinspektionen) sul gioco d’azzardo avverte che l’impatto della crisi non ha ancora influito sulle problematiche del gioco d’azzardo fino alla fine del 2020. Citando il contributo dell’Associazione nazionale svedese dei tossicodipendenti (Spelberoendes Riksforbund), ha affermato che ad autunno di quest’anno, o entro la primavera del 2021, sarà evidente se la crisi ha causato un aumento della dipendenza da gioco d’azzardo o un comportamento malsano tra i giocatori. L’associazione ha spiegato di aver rilevato giocatori che spendono di più e su una gamma più ampia di prodotti di gioco. Quelli che in precedenza scommettevano solo sullo sport, sono passati ad altri prodotti a seguito della sospensione degli eventi durante la diffusione del COVID-19. Stödlinjen, l’helpline nazionale svedese per i problemi con il gioco d’azzardo, ha affermato di aver ricevuto meno chiamate dai giocatori a maggio, anche se ha notato che quelli che hanno chiamato hanno sviluppato problemi con prodotti come casinò online, scommesse su corse e poker. Tuttavia, ha aggiunto, in base all’autotest per la valutazione del comportamento di gioco, i punteggi medi sull’indice di gravità del gioco d’azzardo problematico sono “sostanzialmente gli stessi” di prima. Spelberoendes Riksforbund ha anche avvertito che occorre fare di più per bloccare l’accesso ai siti senza licenza, con i giocatori che si sono auto-esclusi dai siti autorizzati tramite Spelpaus.se raccontando alle reti locali di supporto che erano stati presi di mira da operatori offshore. Il numero di persone iscritte a Spelpaus ammontava a 53.122 persone al 13 luglio, rispetto a 52.026 del 14 giugno. Ciò, ha affermato Spelinspektionen, ha mostrato un rallentamento del tasso di nuove registrazioni. Il rapporto ha inoltre fornito l’ultimo aggiornamento mensile sulle prestazioni del mercato, in base alle dichiarazioni dei redditi dei licenziatari. Le cifre rivelano che il mercato igaming regolamentato del paese è tornato a crescere, anche se questo è interamente dovuto all’ex monopolio delle corse di cavalli AB Trav och Galopp (ATG).

Spelinspektionen ha riferito che le entrate dei giochi online sono aumentate del 6% su base annua a maggio, dopo che le entrate di aprile sono diminuite del 3% rispetto al totale dell’anno precedente. Tuttavia, ha aggiunto, senza il contributo di ATG, le entrate delle scommesse e dei giochi online sarebbero diminuite del 14% da maggio 2019. ATG, ha affermato il regolatore, ha principalmente ricavato entrate dalle scommesse sull’ippica, che non sono state influenzate dalla pandemia.

La crescita online è stata trainata da un piccolo numero di operatori, con 21 licenziatari che hanno registrato una crescita dei ricavi su base annua, rispetto ai 32 che hanno visto un calo nel mese. Il rapporto ha anche mostrato un declino delle lotterie e delle macchine da gioco, entrambi gestiti dal monopolio di Svenska Spel. Dopo un calo del 50% delle entrate di marzo, questo si è ridotto al 9% ad aprile, prima di aumentare ancora una volta a maggio, quando le entrate sono state inferiori del 23% rispetto all’anno precedente. Ha inoltre spiegato che anche le entrate del casinò, comprese le entrate provenienti dai casinò dei ristoranti e dalla catena di casinò Cosmopol di Svenska Spel, sono diminuite.

PressGiochi