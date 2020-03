Svezia, l’IBIA impone restrizioni per fronteggiare le scommesse truccate

La International Betting Integrity Association (IBIA) ha avvertito le autorità svedesi dei piani per limitare i mercati di gioco, che potrebbero spingere i giocatori verso operatori e mercati offshore.

L’IBIA ha rivelato che il regolatore del gioco d’azzardo Spelinspektionen ha in programma di limitare i mercati delle scommesse per gli eventi di gioco come parte degli sforzi per prevenire le partite truccate. Secondo la valutazione di H2 Gambling Capital, questo potrebbe vedere circa il 34% dei giocatori trasferirsi in siti offshore. L’associazione ha affermato che le proposte suggeriscono un fondamentale fraintendimento di come funzionano le partite truccate e ha osservato che le riparazioni tendono a concentrarsi sui mercati asiatici non regolamentati, piuttosto che sulle giurisdizioni europee regolamentate.

“Come tale, purtroppo può anche servire a depenalizzare la corruzione degli sport svedesi attraverso il mercato delle scommesse offshore, in particolare gli operatori asiatici non regolamentati” dichiara l’associazione, che continua dicendo: “Dai nostri dati emerge chiaramente che i mercati delle scommesse che la SGA sta proponendo di vietare non costituiscono una maggiore minaccia di manipolazione da una prospettiva internazionale. Non vi sarà alcun vantaggio in termini di integrità da questa migrazione verso gli operatori offshore in quanto qualsiasi scommessa sarà al di fuori delle licenze SGA, eliminando così la supervisione del mercato e annullando qualsiasi obbligo di segnalazione di integrità”.

L’IBIA ha suggerito che Spelinspektionen affronterà il problema delle partite truccate come un problema internazionale, piuttosto che domestico.

PressGiochi