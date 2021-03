Svezia. L’autorità del gioco d’azzardo blocca due siti che operavano senza licenza

Il regolatore svedese Spelinspektionen ha bloccato i siti di Betmaster e l’operatore di Bongo Reinvent, dopo aver stabilito che si rivolgevano ai clienti svedesi senza licenza.

L’autorità di regolamentazione ha eseguito un controllo dei siti Web di Betmaster e Bongo e ha osservato che ciascuno di essi indirizzava il marketing ai clienti svedesi e disponeva di informazioni in loco in svedese. Inoltre, Bongo ha offerto prelievi, depositi e premi in corone svedesi, scoprendo inoltre che questi siti non impedivano ai clienti svedesi di creare account.

PressGiochi