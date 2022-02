Svezia, l’authority del gioco semplifica il sito di autoesclusione

Spelinspektionen, l’ispettorato svedese del gioco d’azzardo, ha piani dettagliati per aggiornare il suo sito Web di autoesclusione Spelapus.se, con l’obiettivo di renderlo più “facile da usare”.

L’autorità ha assicurato alle società di scommesse autorizzate che il nuovo sito, il cui lancio è previsto nel maggio di quest’anno, non introdurrà alcun “aggiustamento importante” alle loro operazioni. Secondo l’ispettorato, i licenziatari continueranno a controllare il sito web “allo stesso modo di prima” e utilizzando la stessa soluzione tecnica”, precisando che ulteriori informazioni “agli interessati” saranno rilasciate nel corso dell’anno. Una notevole funzione aggiuntiva per i consumatori che deve essere introdotta come parte del restyling è la possibilità di estendere un’autoesclusione in corso, qualcosa che Spelinspektionen ha spiegato era stato richiesto dagli scommettitori.

Un’ulteriore attenzione è stata posta su come i giocatori possono trovare aiuto per problemi di gioco, mentre l’Ispettorato ha dettagliato un obiettivo generale per rendere il sito più facile da usare. L’aggiornamento è avvenuto a causa della scadenza dell’accordo dell’Ispettorato con il suo fornitore, assicurandosi invece un accordo con un nuovo partner, Precio Fishbone. “Durante i tre anni in cui Spelapus.se è stato operativo, l’Ispettorato svedese del gioco ha ricevuto molte buone opinioni e ha visto la necessità di ulteriori funzioni e miglioramenti”, ha dettagliato l’Ispettorato. Da quando Spelpause.se è stato lanciato nel gennaio 2019 come parte della riregolamentazione dell’industria del gioco d’azzardo svedese, il numero di autosospensioni tramite il sito è ammontato a poco più di 70.000.

PressGiochi