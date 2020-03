Svezia, la SGA sanziona Spooniker con una multa di 100 milioni di corone svedesi

Spooniker, controllata da Kindred Group, ha ricevuto un avvertimento e una multa di 100 milioni di corone svedesi dall’autorità svedese per i giochi a distanza (SGA) per le violazioni dei bonus. SGA ha affermato che, alcune offerte, concorsi e promozioni di Spooniker rientrano nell’ambito di incentivi finanziari e, pertanto, dovrebbero essere trattati come bonus. La fornitura di tali bonus viola la nuova legislazione sul gioco d’azzardo nel paese. Kindred si è opposto e ha cercato di presentare la sua versione ed è intenzione della società fare ricorso alla decisione della SGA di ottenere un orientamento giudiziario su come interpretare la nuova legislazione.

