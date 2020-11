Svezia. La politica sul gioco d’azzardo del Governo è opposta a quella decisa dal Parlamento

Kindred Group ha presentato il suo parere sul memorandum relativo al prolungamento della validità delle protezioni avanzate dei giocatori a seguito del COVID-19. A suo avviso Kindred sottolinea la mancanza di fatti e la loro preoccupazione che la politica del governo sia opposta a quella decisa dal parlamento svedese. Kindred sottolinea nella sua opinione che il governo svedese, sette mesi dopo che le restrizioni erano state suggerite per la prima volta, non ha tenuto conto di alcun fatto che supporti la necessità delle restrizioni o di eventuali risultati che supportano le loro ipotesi. Inoltre, Kindred sottolinea che il governo non ha adottato alcuna misura per indurre i clienti del gioco d’azzardo svedesi a scegliere operatori con licenza invece che senza licenza, sottolineando inoltre che le dichiarazioni rilasciate dal governo sull’illegalità degli operatori senza licenza non sono corrette, cosa che il governo sapeva già nel 2018 quando il Gambling Act è stato consegnato al Parlamento.

“Durante questi sette mesi in cui le restrizioni sono entrate in vigore, il governo svedese non ha adottato alcuna misura per determinare il livello di canalizzazione, non ha tenuto conto di alcuna misura nei confronti di operatori senza licenza in Svezia e non può presentare alcun collegamento tra la pandemia e l’aumento del problema del gioco d’azzardo presso operatori svedesi autorizzati. Quello che possiamo vedere è una minore canalizzazione e una maggiore attività presso gli operatori senza licenza con zero tutela dei consumatori. Questo è un passo nella direzione sbagliata e non è la politica sul gioco d’azzardo decisa dal Parlamento svedese”, afferma Henrik Tjärnström, CEO di Kindred Group.

Kindred ha dichiarato: “Il governo fa riferimento a un’ipotesi di aumento del gioco d’azzardo problematico per prolungare le restrizioni temporanee ma non può, sette mesi dopo che le restrizioni sono state suggerite per la prima volta, mostrare alcuna prova a sostegno della loro ipotesi. Il governo ha affermato all’inizio del Gambling Act, che i limiti generali per i giocatori non erano un modo efficace per soddisfare il bisogno di protezione. Invece, hanno affermato che i limiti individuali stabiliti dai giocatori stessi erano il metodo giusto. Non è stato presentato alcun fatto sul perché il governo ora agisca in modo opposto. Le organizzazioni di supporto e altre con conoscenza del gioco d’azzardo e del gioco d’azzardo problematico, non possono tenere conto di alcun legame tra la pandemia e un aumento del gioco d’azzardo problematico in Svezia presso gli operatori svedesi autorizzati. Il governo non ha preso alcuna precauzione per mappare il livello decrescente di canalizzazione, che è l’effetto più probabile delle restrizioni. Un livello di canalizzazione che, anche prima delle restrizioni temporanee, era inferiore al 72-78% per i casinò online. Il governo non tiene conto di alcuna misura nei confronti del gioco d’azzardo senza licenza e ignora il fatto che i siti di gioco d’azzardo senza licenza che non si rivolgono ai clienti svedesi, non utilizzando la lingua e la valuta svedesi, sono di fatto legali secondo il Gambling Act.

Il governo ha i mezzi per aumentare la quota di gioco d’azzardo sotto il controllo svedese: creare condizioni eque affinché i clienti del gioco scelgano di giocare presso operatori autorizzati e rendere più difficile l’accesso per giocare presso operatori senza licenza. Il governo non fa né l’uno né l’altro. L’obiettivo per la ri-regolamentazione del gioco d’azzardo in Svezia è almeno il 90% di canalizzazione tre anni dopo l’introduzione, che non sarà soddisfatta. La riforma sembra essere sempre più l’ennesimo dei tanti fallimenti regolamentari della politica svedese sul gioco d’azzardo”.

PressGiochi