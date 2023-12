Svezia, la nuova legge sul gioco d’azzardo entra in Parlamento. Le norme potrebbero entrare in vigore ad aprile

Il parlamento svedese ha iniziato a valutare un disegno di legge che propone nuove tutele per i clienti del gioco d’azzardo. Il disegno di legge propone sanzioni più elevate per

Il parlamento svedese ha iniziato a valutare un disegno di legge che propone nuove tutele per i clienti del gioco d’azzardo. Il disegno di legge propone sanzioni più elevate per gli operatori di gioco d’azzardo che violano la legge svedese sul riciclaggio di denaro, allineandoli alle sanzioni per le violazioni della legge sul gioco d’azzardo.

Nel frattempo, gli operatori potranno accedere ai dati personali finanziari e sanitari dei potenziali clienti con l’obiettivo di prevenire il gioco d’azzardo problematico. Ai giocatori sarà richiesto di fornire una conferma scritta per il gioco d’azzardo telefonico. Le norme dovrebbero entrare in vigore ad aprile.

Questa settimana, Spelinspektionen, l’ente regolatore del gioco d’azzardo svedese, ha emesso una sanzione di 2 milioni di corone svedesi (180.000 euro) e un avvertimento contro Casino Cosmopol di Svenska Spel. È emerso che il marchio di casinò tradizionale aveva violato le norme antiriciclaggio (AML).

L’autorità di regolamentazione ha affermato che un’indagine iniziata nel novembre 2021 ha rilevato che Casino Cosmopol aveva fallito nelle procedure di conoscenza del cliente. Ha inoltre riscontrato “precedenti carenze” in relazione alla legge svedese sul riciclaggio di denaro.

Casino Cosmopol ha accettato i risultati ma ha sottolineato che si riferiscono a problemi passati. Ha osservato che da allora ha introdotto la registrazione dei giocatori per le macchine da gioco e i tavoli e ha abbassato le soglie di intervento. Ha affermato di aver anche migliorato la formazione del personale sulle misure antiriciclaggio e di aver aumentato il numero del personale dedicato al monitoraggio.

PressGiochi