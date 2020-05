Svezia. La BOS critica le misure non adeguate disposte dal Governo

Il Ministro della previdenza sociale, Ardalan Shekarabi, ha presentato un adeguamento per escludere le scommesse sportive dai rigorosi limiti di deposito imposti al gioco d’azzardo online dal Governo svedese il mese scorso. Ad aprile, la Svezia ha imposto un limite di deposito di 5.000 SEK (€ 459) a settimana per il gioco d’azzardo online per proteggere i giocatori durante la pandemia. La misura è stata ampiamente criticata dall’industria poiché i dati suggeriscono che più giocatori di quanto si pensasse in precedenza utilizzavano siti illegali in cui non vi sono limiti. L’associazione industriale Branschföreningen för Onlinespel (BOS) ha affermato che le misure del Governo sono contraddittorie e distorte.

Gustaf Hoffstedt, Segretario Generale di BOS, ha dichiarato: “La nuova misura è impossibile da capire dal punto di vista della protezione dei consumatori. Da quando sono stati presentati i primi suggerimenti governativi, abbiamo ricevuto dati dall’autorità svedese per il gioco d’azzardo e dall’autorità fiscale svedese che mostrano che il casinò online non è aumentato durante la pandemia, mentre le scommesse ippiche sono esplose. Contro ogni razionalità il Governo vuole escludere le scommesse sui cavalli da ulteriori regolamenti mentre i casinò online riceveranno ulteriori restrizioni. È ovvio che le azioni del Governo, nonostante la retorica, non hanno nulla a che fare con la protezione dei consumatori, ma piuttosto con l’obiettivo di fornire vantaggi alle società di gioco strettamente collegate al Governo, come la società di scommesse ippiche ATG. Il Governo è consapevole della bassa canalizzazione per i casinò online e non sembra interessarsene. È una perdita enorme per la protezione dei consumatori in Svezia”.

