Svezia. Kindred esprime le preoccupazioni per la riduzione del mercato di gioco e delle protezioni per i giocatori

Nella giornata di oggi, Kindred ha pubblicato la valutazione riguardante il memorandum sul potenziamento della protezione dei consumatori, sottolineando le preoccupazioni per un mercato di gioco fortemente ridotto e protezioni per i consumatori molto più deboli a seguito della proposta del Governo svedese, il 23 aprile scorso.

Tjärnström, CEO del Kindred Group , dichiara: “Siamo estremamente preoccupati che il mercato del gioco d’azzardo svedese continui a ridursi, una tendenza confermata sia dall’agenzia svedese per la gestione pubblica (Statskontoret) che dalla società di ricerca Copenhagen Economics. Ciò che il Governo propone comporterà un continuo declino del mercato del gioco d’azzardo e un’erosione delle protezioni dei consumatori. Dobbiamo stare attenti all’introduzione di regolamenti che allontanano i clienti dalle società di gioco regolamentate e li spingono verso siti senza licenza, in cui le autorità svedesi non hanno modo di garantire un’elevata protezione del consumatore. Questo è uno sviluppo negativo per i clienti, per le società di gioco d’azzardo autorizzate e per la societàin generale”.

