Svezia, il regolatore del gioco d’azzardo rilascia le prime nuove licenze di fornitore

Il nuovo regime svedese di licenze per i fornitori entrerà in vigore dal 1° luglio.

Spelinspektionen, l’autorità di regolamentazione svedese del gioco d’azzardo, ha rilasciato le prime tre licenze di fornitore di giochi nell’ambito del suo nuovo regime di licenze. Le licenze saranno un requisito per tutti i fornitori che dimostrano operatori con licenza svedese dal 1 luglio e garantiranno che questi non possano utilizzare fornitori che procurano anche software a marchi offshore.

L’Enhanced Game Regulation Bill che introduce i nuovi regolamenti di gioco non è ancora stato approvato dal parlamento svedese, ma Spelinspektionen ha annunciato all’inizio dell’anno che avrebbe iniziato ad accettare le domande di licenza in anticipo per rispettare la scadenza del 1° luglio. Ha aperto il processo di candidatura il 1 marzo.

Spelinspektionen afferma che 60 fornitori hanno finora richiesto le licenze quinquennali, che costano 120.000 corone svedesi. I tre operatori a cui sono state finora concesse le licenze sono il fornitore di piattaforme di casinò SkillOnNet, il fornitore di giochi Synot Games e Norrköping AB.

Il regolatore ritiene che il nuovo requisito per i fornitori migliorerà la canalizzazione della Svezia verso il mercato legale, mentre il governo ritiene che non avrà altri effetti significativi per le condizioni di lavoro, la competitività o le condizioni in generale della licenza o del licenziatario.

PressGiochi