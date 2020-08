Svezia. Il rapporto dell’Equality Commission sollecita limiti di tempo per il gioco d’azzardo online

L’Equality Commission del governo ha pubblicato un nuovo rapporto in cui chiede che il gioco d’azzardo online sia consentito solo a determinate ore. La Jämlikhetskommissionen, che fa parte del Ministero delle Finanze svedese, sostiene anche la creazione di un sistema di monitoraggio nazionale per far rispettare i limiti di deposito e l’applicazione di avvertenze. Il rapporto mira ad “aumentare l’uguaglianza economica a lungo termine e le opportunità di mobilità sociale”, poiché il 2% della popolazione svedese soffre di dipendenza dal gioco, con lo 0,4% che ha una “dipendenza grave”, con le donne erano più propense degli uomini a mostrare segni di dipendenza dal gioco. Pur riconoscendo che “non esiste una semplice connessione” tra reddito e gioco d’azzardo problematico in Svezia, viene spiegato che quelli con un reddito inferiore tendono ad essere “più vulnerabili”.

Anche se si vuole evitare una regolamentazione eccessivamente rigida, che potrebbe danneggiare la canalizzazione verso il mercato regolamentato, nel rapporto si raccomasnda che gli annunci di gioco d’azzardo siano accompagnati da avvertenze simili ai prodotti del tabacco e che il gioco d’azzardo online dovrebbe avere orari di apertura limitati. Non indica quale dovrebbe essere l’orario, anche se menziona che gran parte dell’attività si svolge il venerdì e il sabato. Gli autori hanno affermato: “Allo stesso modo della politica sull’alcol, dobbiamo concentrarci sulla prevenzione degli abusi attraverso sforzi equilibrati piuttosto che limitare tutti i giochi d’azzardo. Restrizioni eccessive o tasse elevate possono portare ad un aumento del gioco d’azzardo non regolamentato”.

Il rapporto ha anche chiesto un sistema di monitoraggio nazionale per monitorare l’attività dei giocatori su tutti i prodotti dei licenziatari sul mercato regolamentato al fine di far rispettare i limiti di stake. La Commissione ha affermato: “Quando viene raggiunto l’importo massimo specificato su base giornaliera, il giocatore non dovrebbe essere in grado di continuare a giocare. Coloro che rispondono maggiormente alla pubblicità hanno un alto livello di consumo guidato dagli impulsi, sia nel gioco d’azzardo che altrove. Questo rischia di portare ad un consumo eccessivo, problemi con il gioco d’azzardo”. La Commissione ha anche affermato che gli operatori dovrebbero fornire all’autorità svedese per i giochi, Spelinspektionen, informazioni anonime sui clienti per consentire un monitoraggio più accurato dei giochi problematici, spiegando: “Oggi, le società di gioco autorizzate hanno accesso a informazioni estese sui singoli giocatori. Con queste informazioni possono sviluppare e perfezionare la pubblicità inviata sia ai clienti registrati che a quelli potenziali. In questo modo, hanno una significativa supremazia delle informazioni sulle autorità che svolgeranno la supervisione dell’attività. Il gioco d’azzardo problematico e la dipendenza dal gioco d’azzardo vengono misurati principalmente attraverso sondaggi o con persone che sono sottoposte a cure per i loro problemi di gioco, il che può portare a significativi errori statistici negli studi”.

