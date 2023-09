Svezia: il governo propone un aumento delle tasse al 22% per i giochi online

Il governo svedese ha annunciato la proposta di aumentare le tasse sul gioco d’azzardo dal 18 al 22% sul GGR (le entrate lorde del gioco).

Se approvato, l’aumento delle tasse entrerà in vigore in Svezia dal 1° luglio 2024.

Il Governo crede che una tale mossa potrebbe portare ogni anno ulteriori entrate fiscali pari a 45,5 milioni di euro.

Nel 2019 la Svezia ha regolamentato il suo mercato dell’igaming, consentendo agli operatori di richiedere licenze e offrire legalmente giochi d’azzardo nel paese. Una nuova aliquota fiscale superiore al 20% aiuterà a raggiungere una canalizzazione del mercato di almeno il 90%.

“L’attuale aliquota fiscale del 18% è stata applicata da quando il mercato del gioco d’azzardo svedese è stato regolamentato nel 2019”, ha affermato il Governo. “Da allora il mercato del gioco si è stabilizzato e la canalizzazione è aumentata in modo significativo. Inoltre, sono state adottate misure per escludere il gioco d’azzardo senza licenza dal mercato svedese, entrate in vigore dal 1° luglio 2023.

Un aumento dal 18% al 22% è giudicato adeguato per rafforzare il finanziamento delle attività statali, senza che ciò comporti un impatto troppo grande sulle imprese e sull’entità della base imponibile”.

La notizia non è piaciuta alla Online Gaming Industry Association (BOS). Il segretario generale Gustaf Hoffstedt ha criticato la proposta e ha esortato il governo a riconsiderare i suoi piani. “L’annuncio del governo è profondamente deludente”, ha detto Hoffstedt. “Soprattutto ciò dimostra che il governo non capisce o non ha preso a cuore che tipo di mercato è destinato a governare” ha detto.

PressGiochi