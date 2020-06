Svezia. Il Governo approva le restrizioni per i casinò online

Nonostante le critiche degli operatori e dell’autorità di regolamentazione del paese, il Governo svedese ha approvato le restrizioni temporanee proposte sul gioco d’azzardo online. Le restrizioni su casinò e slot online entreranno in vigore dal 2 luglio e rimarranno in vigore fino alla fine del 2020. I clienti avranno un limite di deposito settimanale di SEK 5.000 (€ 476) e dovranno fissare limiti per quanto tempo voglio giocare. Le scommesse sportive, comprese le scommesse sulle corse dei cavalli, sono state esentate dalle misure. Il Ministro della previdenza sociale, Ardalan Shekarabi, ha dichiarato: “A seguito dell’attuale pandemia, ci sono molte circostanze che creano grandi rischi nel settore dei giochi e devono essere contrastate. Con queste misure, il Governo rafforzerà la protezione dei consumatori svedesi”. Il Governo ha anche approvato 500mila corone svedesi per finanziare l’autorità svedese per la salute pubblica per condurre studi sul gioco d’azzardo problematico. L’organizzazione riferirà i risultati al Ministero degli Affari Sociali entro la fine di febbraio 2021. Il Ministro sociale, Lena Hallengren, ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di una conoscenza approfondita di come il problema del gioco d’azzardo è stato influenzato dalla pandemia. Questo è importante per prevenire la dipendenza da gioco d’azzardo in futuro”. Gli operatori autorizzati, le associazioni di settore e persino il regolatore svedese del gioco d’azzardo, Spelinspektionen, hanno espresso una forte opposizione alle restrizioni dei casinò online, con dirigenti di nove operatori che hanno scritto una lettera attraverso l’ente commerciale Branschföreningen för Onlinespel (BOS) esortando il Governo a rinunciare alla proposta.

