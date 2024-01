Svezia: IBIA e SGA firmano intesa contro il match fixing

Spelinspektionen, la Swedish Gambling Authority (SGA) e l’International Betting Integrity Association (IBIA) hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) sull’integrità delle scommesse sportive.

Il protocollo d’intesa vedrà entrambe le parti condividere informazioni riguardanti attività di scommesse sospette identificate sullo sport svedese.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “IBIA è lieta di aver raggiunto questo accordo con l’Autorità svedese per il gioco d’azzardo. L’associazione si impegna a lavorare a stretto contatto con SGA per mantenere l’integrità dello sport svedese e del mercato regolamentato delle scommesse. L’IBIA utilizzerà i dati globali delle transazioni sui conti dei clienti per identificare e segnalare alla SGA le scommesse sospette sugli eventi sportivi svedesi e impegnarsi in eventuali azioni investigative correlate. Mantenere l’integrità del mercato è di fondamentale importanza”.

Camilla Rosenberg, direttore generale di SGA, ha dichiarato: “Per noi è molto importante che le informazioni vengano condivise riguardo ad attività di scommesse sospette al fine di mantenere l’integrità dello sport. Pertanto, siamo lieti di aver raggiunto questo accordo con l’IBIA che sarà vantaggioso per il nostro coordinamento della piattaforma nazionale e per il lavoro generale contro le partite truccate. Attendiamo con impazienza la nostra collaborazione con IBIA”.

Nel dicembre 2023, il governo svedese ha notificato alla Commissione europea l’intenzione di modificare la normativa sul gioco d’azzardo. Le modifiche includono proposte per rendere la Svezia pienamente conforme alla Convenzione Macolin e per la SGA di creare e gestire una piattaforma propria, per gli operatori di scommesse autorizzati e per le federazioni sportive nazionali per condividere informazioni sulle partite sospette.

PressGiochi