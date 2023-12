Svezia: dalla CE luce verde alle nuove regole sulle lotterie

Supera il passaggio in Commissione europea i regolamenti presentati dall’Autorità svedese per il gioco d’azzardo sulle regole commerciali e tecniche per le lotterie statali e di beneficenza. Si prevede che

Supera il passaggio in Commissione europea i regolamenti presentati dall’Autorità svedese per il gioco d’azzardo sulle regole commerciali e tecniche per le lotterie statali e di beneficenza. Si prevede che le modifiche entreranno in vigore il 1° marzo 2024.

Le modifiche, che richiedono modifiche alla legge svedese sul gioco d’azzardo, includono la ridefinizione dei prodotti e dei tipi di lotteria, tra cui “lotterie elettroniche”, “vincita istantanea”, “servizi POS” e “estrazioni di beneficenza”. Richiederanno agli operatori della lotteria di tenere un registro dei biglietti venduti e riscattati, mentre i biglietti della lotteria stessi dovranno mostrare i timbri di protezione UV degli operatori, alcune informazioni sul gioco, la ragione sociale e i dettagli di contatto del titolare della licenza, i dettagli sui rischi del gioco e il prezzo per acquisto.

Gli operatori della lotteria devono inoltre garantire che i clienti possano accedere alle informazioni sulla percentuale di distribuzione delle vincite e sui risultati delle estrazioni per i premi. Gli operatori saranno tenuti a informare l’autorità di regolamentazione sulle ispezioni di manutenzione delle macchine per lotterie POS e dei sistemi di vendita al dettaglio.

