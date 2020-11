Svenska Spel sigla un accordo con la Lotteries Entertainment Innovation Alliance

L’operatore di gioco di proprietà statale svedese Svenska Spel ha firmato un accordo per entrare a far parte della Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS (LEIA). LEIA è una società di joint venture tra Danske Lotteri Spil, Française des Jeux, Norsk Tipping e Veikkaus, fondata nel 2018. Le lotterie stanno lavorando insieme per condividere le risorse al fine di costruire un’offerta di gioco digitale più ampia ed efficiente, consentendo loro lotterie per affrontare alcune delle principali sfide comuni nello spazio digitale e promuovere l’innovazione. L’obiettivo è sviluppare giochi di liquidità e offrire una gamma più ampia di giochi ai consumatori.

“Svenska Spel è davvero felice di far parte di LEIA e attende con impazienza una cooperazione strategica a lungo termine che andrà a vantaggio sia di Svenska Spel che di LEIA”, ha affermato Patrik Hofbauer, Presidente e CEO di Svenska Spel. “Siamo davvero lieti di avere Svenska Spel a bordo in quanto rafforzerà l’Alleanza per raggiungere i suoi obiettivi”, ha affermato Olli Sarekoski, Presidente di LEIA e CEO di Veikkaus. “Abbiamo lavorato duramente negli ultimi due anni per stabilire l’impresa, collegando le lotterie a un mercato comune per la fornitura di giochi e siamo sulla buona strada con i nostri piani aziendali. L’adesione di Svenska Spel all’iniziativa contribuirà con un portafoglio più ampio di giochi, maggiore potere di innovazione e ulteriori economie di effetti di scala”, ha affermato Morten Eriksen, CEO di LEIA.

