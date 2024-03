Svenska Spel rafforza il management

Svenska Spel ha annunciato cambiamenti nella Direzione del gruppo. L’attuale direttore IT Mikael Franzén diventerà capo della nuova funzione di gruppo ‘Responsabilità del gioco e trasformazione basata sui dati’. Il

L’attuale direttore IT Mikael Franzén diventerà capo della nuova funzione di gruppo ‘Responsabilità del gioco e trasformazione basata sui dati’. Il nuovo responsabile IT sarà Lovisa Ekman, che recentemente è arrivata dal ruolo di responsabile IT aziendale presso Svenska Spel.

Assumeranno i loro nuovi incarichi nella direzione del gruppo il 1° aprile.

Dall’autunno Svenska Spel lavora per preparare il gruppo al futuro. Ciò avviene attraverso una revisione dell’organizzazione, delle modalità di lavoro e dei costi per creare spazi di crescita.

“Sono molto felice di dare il benvenuto a Mikael Franzén e Lovisa Ekman nei loro nuovi ruoli. Sono responsabili di aree importanti del nostro lavoro per garantire che Svenska Spel entri nel futuro come un gruppo sempre forte e competitivo. Mikael e Lovisa sono anche leader esperti apprezzati sia dai dipendenti che dal management del gruppo”, ha affermato Erik Strand, presidente e CEO di Svenska Spel.

