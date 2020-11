Svelate le 6 startup finaliste della quarta edizione di GoBeyond

Emotiva, Voicemed, Ernesto, COP, Gamindo e Sabreen, questi i nomi delle sei startup finaliste della quarta edizione di GoBeyond, la call for ideas di Sisal e CVC Capital Partners, che promuove talenti e giovani imprenditori con idee innovative. Per aiutare e sostenere la ripartenza del Paese, il comitato organizzativo di GoBeyond ha deciso di rendere il processo di scouting una call to action che stimolasse i giovani talenti a proporre soluzioni concrete ai bisogni sorti durante questi mesi di emergenza sanitaria. In quest’ottica, le categorie a cui è stato possibile candidarsi sono state Business Resiliente e Servizi per la Collettività.

I sei finalisti di questa edizione, quindi, si sono distinti per aver proposto soluzioni a problematiche concrete della collettività e per aver dedicato il loro impegno a cause sociali e alla ripartenza delle imprese italiane. Il team e i partner di GoBeyond hanno selezionato le seguenti startup:

Nella categoria Business Resiliente hanno raggiunto la finale Emotiva, un sistema di intelligenza artificiale che analizza l’impatto emotivo dei contenuti multimediali sulle persone; Ernesto, il marketplace che connette i clienti con più di 110 mila professionisti locali italiani specializzati in servizi per l’ambiente domestico; Voicemed, un’app che identifica possibili malattie tramite l’analisi della voce.

Nei servizi per la Collettività si contenderanno la vittoria COP (Chi Odia Paga), la prima startup Legal Tech italiana pensata per fornire agli utenti della rete tutti gli strumenti tecnici e legali per contrastare gli hater; Gamindo, la piattaforma che permette alle persone di convertire il tempo speso davanti ai videogiochi, in donazioni agli enti non profit; Sabreen, una sonda che consente via smartphone di effettuare uno screening ecografico al seno in completa autonomia.

I vincitori saranno comunicati il 27 novembre nel corso del prestigioso evento Innovatori 2021: al primo classificato spetta un premio da 50 mila euro, mentre ai due vincitori di categoria un premio da 30 mila euro ciascuno. Oltre ai riconoscimenti in denaro, saranno assegnate le tre menzioni speciali: miglior progetto universitario, premio Mamacrowd e miglior comunicazione.

Il grande successo di GoBeyond 2020 è stato confermato dalle oltre 160 idee arrivate da tutta Italia e dall’autorevolezza che l’iniziativa ha acquisito negli anni a livello nazionale, tanto da divenire una delle più conosciute nel mondo delle startup.

PressGiochi