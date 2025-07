Svelata la campagna pubblicitaria “Action Packed and Under One Roof” a supporto di EAG 2026

“Action Packed and Under One Roof” è il tema che guida la campagna promozionale di EAG, con gli organizzatori concentrati sull’aumento delle presenze alla fiera per il quarto anno consecutivo. Il numero di visitatori di EAG è aumentato del 69% dal 2022, con l’edizione del 2025 che ha registrato 4.306 visitatori unici, con un incremento del 23% rispetto all’anno precedente.

Presentando la creatività del 2026, il presidente di EAG Expo, Nick Harding, ha dichiarato: “Continuiamo a investire in quella che è la più grande fiera b2b del Regno Unito per il settore dell’intrattenimento fuori casa. ‘Action Packed and Under One Roof’ sottolinea sia la natura dinamica della fiera, che ospita oltre 1.000 lanci di prodotti ogni anno, sia il fatto che offre accesso a una gamma così ampia di settori, tutti concentrati e disponibili in un unico luogo.

Con EAG che comprende tre sezioni dedicate contemporaneamente, stiamo gestendo campagne pubblicitarie separate a supporto della Social Immersive Entertainment Expo e della London Casino and Gaming Expo. Le attività di supporto marketing potenziate vedranno il lancio dell’app EAG, una piattaforma dinamica che permetterà ai visitatori di entrare in contatto con gli espositori prima e durante la fiera, un nuovo sito web con una navigazione semplificata e una suite completa di risorse promozionali per aiutare gli espositori a massimizzare la visibilità del marchio e a promuovere il coinvolgimento prima della fiera”.

Ha aggiunto: “Sappiamo che EAG Expo è fondamentale per la salute del settore e, riconoscendone l’importanza, stiamo avviando le nostre attività di marketing in anticipo e investendo maggiori risorse per attirare ancora più acquirenti del settore a Londra a gennaio”.

Un totale di 1.973 aziende erano rappresentate all’EAG Expo 2025, con il 14% dei visitatori provenienti dall’estero. In termini di popolarità, il settore del divertimento è stato identificato come il principale interesse dal 35% dei visitatori, seguito da centri di gioco per adulti (19%), pub e club (15%), attrazioni turistiche (14%), casinò (9%), socializzazione competitiva (4%) e bingo (4%).

PressGiochi