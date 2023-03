“Superlotter!e” da record: vinti oltre 7mln di euro in soli sette giorni

Quella dal 16 al 21 febbraio è stata la settimana più fortunata dell’anno: in soli sette giorni sono state distribuite tre vincite milionarie per un totale di oltre 7 milioni di euro sull’app di Sisal “SuperLotter!e”. Un record eccezionale che non si era mai verificato prima d’ora da quando è stata lanciata l’App.

Record assoluto è detenuto dalla vincita di oltre 4 milioni di euro di una quota del Jackpot record di SuperEnalotto, assegnato quel famoso giovedì 16 febbraio e che ha distribuito ben 371 mln di euro, tramite un sistema suddiviso in 90 quote da cinque euro ciascuna, che ha permesso ad ogni giocatore di vincere circa 4 mln di euro. Questa vincita è stata la più alta vincita online mai assegnata in Italia*, oltre che parte del Jackpot più alto nella storia del SuperEnalotto.

Lunedì 20 febbraio è stato poi il turno di MillionDay che ha registrato una vincita da oltre 1 mln di euro, ottenuta con una giocata da solo 1 euro. Ma non è finita qui, perché la Dea bendata ha voluto concedere ancora un’altra opportunità: martedì 21 febbraio si è chiuso il cerchio delle vincite con una vincita SuperEnalotto con punti 5+1 da oltre 1.6 mln di euro, realizzata con una giocata da 1,50 euro.

“Siamo davvero felici di vedere così tante vincite rilevanti sul nostro canale online: la crescita del digitale è una priorità strategica in Sisal.”– ha dichiarato Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal– “Da anni stiamo investendo costantemente per migliorare la soddisfazione, la sicurezza e la user experience dei nostri clienti, un impegno costante che ci ha permesso di essere il brand leader nel mercato online italiano con una quota del 13,4% a gennaio e oltre 660mila giocatori attivi, di cui oltre la metà nel segmento delle lotterie online**”.

Grazie all’app “SuperLotter!e è possibile giocare a tutte le lotterie disponibili in Italia in modo semplice, divertente e sicuro, con un vantaggio in più: la comodità di poter accedere dal proprio dispositivo in qualsiasi momento della giornata e di ricevere una notifica in caso di vincita, che viene accreditata automaticamente sul conto di gioco.

*fonte SOGEI

(**dati gen 2023)