31 Agosto 2025

SuperEnalotto, vinti oltre 30mila euro online su Sisal.it

30 Agosto 2025

Ancora nessun “6” nell’estrazione del SuperEnalotto n. 138 di venerdì 29 agosto, con il Jackpot che sale a 44,9 milioni di euro, in palio questa sera, sabato 30 agosto.

A festeggiare è però un giocatore che ha centrato un “5” da 30.161,69 euro, grazie a una giocata effettuata online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata: 18 – 22 – 32 – 34 – 52 – 56 – Jolly 62 – SuperStar 45.

Il concorso di ieri ha assegnato complessivamente 235.800 vincite.

Sisal ricorda che il gioco è vietato ai minori e invita sempre a giocare con consapevolezza e moderazione.

