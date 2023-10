Superenalotto. Vinti a Sannicandro di Bari 104mila euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 134 di sabato 7 ottobre, con il Jackpot che arriva a 67 milioni di euro in palio per il

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 134 di sabato 7 ottobre, con il Jackpot che arriva a 67 milioni di euro in palio per il concorso di domani, martedì 10 ottobre 2023. È festa però per il fortunato che ha centrato 1 punti 5 da 104.635,09 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Sannicandro di Bari (BA) presso il punto Vendita Sisal Beato Rocco situato in Via Diaz, 100.

La combinazione vincente è stata 12, 35, 37, 42, 55, 58, J 63 SS 13. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 434.147 vincite.

L’ultimo “6” da 42,9 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 con una schedina di soli 1 euro!

PressGiochi