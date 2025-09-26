SuperEnalotto, vincita da 32.536€ con un “5” online su Sisal.it

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 153 di giovedì 25 settembre, con il Jackpot che arriva a 56,2 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 26 settembre 2025.

È festa però per una persona che ha realizzato 1 punto 5 da 32.536,27€. La giocata vincente è stata effettuata online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata: 11 – 19 – 36 – 41 – 65 – 82 – J 17 – SS 15.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 25 settembre ha assegnato 377.019 vincite.

Sisal ricorda che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

PressGiochi