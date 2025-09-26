Newsletter

26 Settembre 2025 - 14:42

SuperEnalotto, vincita da 32.536€ con un “5” online su Sisal.it

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 153 di giovedì 25 settembre, con il Jackpot che arriva a 56,2 milioni di euro in palio per il

26 Settembre 2025

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 153 di giovedì 25 settembre, con il Jackpot che arriva a 56,2 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 26 settembre 2025.

È festa però per una persona che ha realizzato 1 punto 5 da 32.536,27€. La giocata vincente è stata effettuata online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata:   11 – 19 – 36 – 41 – 65 – 82 –  J 17 – SS 15.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 25 settembre ha assegnato 377.019 vincite.

Sisal ricorda che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

SuperEnalotto, vincita da 32.536€ con un "5" online su Sisal.it

