SuperEnalotto SuperStar: risultati estrazione speciale “SuperEstrazione”

09 Ottobre 2025 - 09:29
200 premi garantiti da 10 mila euro ciascuno verranno assegnati ai giocatori nella sola estrazione di sabato 18 ottobre 2025
Si rende noto che in occasione dell’iniziativa speciale “SuperEstrazione” di SuperEnalotto SuperStar, i risultati relativi all’assegnazione dei premi garantiti, del valore di 10.000 € ciascuno, saranno disponibili entro le ore 00.30 del relativo giorno di estrazione.
Il concorso legato all’iniziativa è il n. 167 di sabato 18 ottobre 2025 con 200 premi da 10.000€ ciascuno.
La combinazione vincente, invece, sarà disponibile subito dopo l’estrazione, secondo le consuete tempistiche.
PressGiochi