SuperEnalotto SuperStar annuncia nuova iniziativa “SuperEstrazione”

23 Settembre 2025 - 11:33
200 premi da 10 mila euro ciascuno garantiti
SuperEnalotto SuperStar presenta la sua nuova iniziativa speciale, eccezionalmente prevista in autunno.
“SuperEstrazione” è il nome dell’iniziativa di SuperEnalotto SuperStar che il 18 ottobre 2025 assegnerà 200 premi garantiti da 10.000€ ciascuno nel corso dell’estrazione del concorso n. 167.
Come partecipare: per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, convalidata per il concorso speciale del 18 ottobre 2025, è assegnato, incluso nel costo della giocata, un codice univoco alfanumerico con il quale è possibile concorrere all’estrazione dei premi garantiti in palio.
È possibile giocare al concorso speciale a partire da martedì sera 23 settembre 2025, sia online che nei punti di vendita Sisal di tutta Italia.
Tante sono le modalità a disposizione per partecipare all’iniziativa autunnale di SuperEnalotto SuperStar. Nel dettaglio:
● schedina speciale dedicata all’iniziativa;
●Quick Pick in vari tagli di gioco;
●giocate da esposizione da 3€ e 4,50€;
●schedina da tastiera per i numeri personalizzati;
●Sistemi della Bacheca dedicati;
●qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso speciale.
Con l’iniziativa “SuperEstrazione” SuperEnalotto SuperStar distribuirà 2 milioni di euro, premiando 200 partecipanti.
PressGiochi