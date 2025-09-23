Newsletter

23 Settembre 2025 - 11:33

Press Giochi

SuperEnalotto SuperStar annuncia nuova iniziativa “SuperEstrazione”

200 premi da 10 mila euro ciascuno garantiti

23 Settembre 2025

SuperEnalotto SuperStar presenta la sua nuova iniziativa speciale, eccezionalmente prevista in autunno.

“SuperEstrazione” è il nome dell’iniziativa di SuperEnalotto SuperStar che il 18 ottobre 2025 assegnerà 200 premi garantiti da 10.000€ ciascuno nel corso dell’estrazione del concorso n. 167.

Come partecipare: per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, convalidata per il concorso speciale del 18 ottobre 2025, è assegnato, incluso nel costo della giocata, un codice univoco alfanumerico con il quale è possibile concorrere all’estrazione dei premi garantiti in palio.

È possibile giocare al concorso speciale a partire da martedì sera 23 settembre 2025, sia online che nei punti di vendita Sisal di tutta Italia.

Tante sono le modalità a disposizione per partecipare all’iniziativa autunnale di SuperEnalotto SuperStar. Nel dettaglio:

● schedina speciale dedicata all’iniziativa;
●Quick Pick in vari tagli di gioco;
●giocate da esposizione da 3€ e 4,50€;
●schedina da tastiera per i numeri personalizzati;
●Sistemi della Bacheca dedicati;
●qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso speciale.

Con l’iniziativa “SuperEstrazione” SuperEnalotto SuperStar distribuirà 2 milioni di euro, premiando 200 partecipanti.

 

PressGiochi

SuperEnalotto SuperStar annuncia nuova iniziativa "SuperEstrazione"

