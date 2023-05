SuperEnalotto SuperStar! 750 premi garantiti, per la prima volta con un valore crescente fino a 20.000€

Verranno assegnati in 3 estrazioni straordinarie il 20, 22 e 24 giugno 2023

Torna l’iniziativa speciale SuperEnalotto SuperStar, un appuntamento con la fortuna molto atteso e amato dagli Italiani.

Per la prima volta SuperEnalotto SuperStar, infatti, metterà in palio il numero più alto di premi garantiti rispetto alle passate edizioni e con un valore crescente, di concorso in concorso.

Grazie a questa iniziativa speciale, infatti, saranno distribuiti un totale di 750 premi certi, nell’arco di 3 estrazioni speciali, così suddivisi:

250 premi da 10.000€ nel concorso del 20 giugno;

250 premi da 15.000€ nel concorso del 22 giugno;

250 premi da 20.000€ nel concorso del 24 giugno.

Partecipare è semplicissimo: per ogni combinazione SuperEnalotto SuperStar, convalidata per almeno uno dei concorsi speciali, verrà assegnato un codice alfanumerico univoco con il quale concorrere all’estrazione dei premi garantiti in palio. Sarà possibile partecipare già a partire da martedì 16 maggio, convalidando una giocata sul primo dei concorsi speciali.

È possibile partecipare all’iniziativa giocando online e da mobile, con l’App SuperEnalotto e sui siti di gioco autorizzati disponibili su superenalotto.it, o nei Punti Vendita Sisal di tutta Italia.

Tante sono le modalità che i consumatori hanno per giocare come, ad esempio, le schede dedicate all’iniziativa, riconoscibili dalla particolare grafica con piantina a forma di sorriso SuperEnalotto e pacchetti dorati, prodotte con carta 100% riciclata.

Questa scheda precompilata consente di mettere in gioco una combinazione SuperEnalotto SuperStar, dal costo di 1,50€, in abbonamento per tutte le estrazioni speciali disponibili al momento della convalida.

Inoltre, i consumatori che giocheranno in abbonamento in ricevitoria per almeno due concorsi speciali e apriranno un conto di gioco tramite l’App SuperEnalotto, avranno diritto a un bonus del valore di 4,5 €, pari a 3 giocate omaggio con SuperStar, da spendere entro 15 giorni.

Tanti saranno i sogni realizzati e i progetti avviati grazie all’iniziativa speciale SuperEnalotto SuperStar di giugno, che distribuirà ai giocatori 750 premi garantiti, per un totale di € 11.250.000.

PressGiochi