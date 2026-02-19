Newsletter

19 Febbraio 2026 - 16:04

SuperEnalotto: sapevate che una volta un Jackpot rubò la scena al Festival di Sanremo?

Accadde il 18 febbraio 2014, quando a San Giusto, piccola frazione di Prato, fu centrato un Jackpot da quasi 12 milioni di euro

19 Febbraio 2026

Sapevate che una volta il Jackpot del SuperEnalotto rubò la scena al Festival di Sanremo? È successo il 18 febbraio 2014. Mentre all’Ariston Fabio Fazio faceva i conti con un sipario che non voleva aprirsi e Raffaella Carrà si preparava a tornare su quel palco dopo 13 anni di assenza, quasi 12 milioni di euro accendevano i riflettori su un altro luogo: San Giusto, una piccola frazione di Prato.

Un evento che segna tuttora un record: dal 1997, anno di nascita del SuperEnalotto, a oggi sono stati vinti 118 Jackpot, ma solo uno è stato vinto durante il Festival di Sanremo. Una schedina qualunque, giocata lontano dalle luci dello spettacolo, diventò così protagonista di una storia capace di competere con il più grande evento italiano di intrattenimento, conquistando le prime pagine della cronaca.

In palio per il concorso di questa sera 19 febbraio un Jackpot da 122.800.000,00 euro.

La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto:

  1. 371,1 milioni di euro il 16/02/2023 – Bacheca dei Sistemi – 90 quote
  2. 209,2 milioni di euro il 13/08/2019 – Lodi (LO)
  3. 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 – Bacheca dei Sistemi – 70 quote
  4. 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 – Vibo Valentia (VV)
  5. 156,3 milioni di euro il 22/05/2021 – Montappone (FM)
  6. 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 – Bagnone (MS)
  7. 139 milioni di euro il 09/02/2010 – Parma (PR) e Pistoia (PT)
  8. 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 – Caltanissetta (CL)
  9. 101,5 milioni di euro il 10/05/2024 – Napoli (NA)
  10. 100,8 milioni di euro il 23/10/2008 – Catania (CT)

 

