SuperEnalotto: ritirata la vincita del Jackpot da 88,2 milioni di euro realizzata a Roma il 20 marzo 2025

È trascorsa meno di una settimana da quando – giovedì 20 marzo – la fortuna ha assegnato alla Capitale il primo Jackpot SuperEnalotto del 2025.

L’ufficio Premi Sisal di Roma comunica che il Jackpot da 88.232.801,88 euro – realizzato con una giocata di soli 3 euro durante il cc. n. 45 di SuperEnalotto SuperStar – è stato riscosso dal fortunato vincitore che ha concluso le procedure di ritiro del premio.

La vincita del Jackpot è stata conseguita a Roma presso il punto di vendita Angeletti Marco situato in Via della Giustiniana, 271.

La sestina vincente è stata: 36-40-49-54-66-83, Jolly 14, SuperStar 44.

Resta riservato il nome del vincitore, il suo volto, sesso ed età ma il dato certo è che – secondo il regolamento di gioco – la somma di 88,2 milioni di euro verrà accreditata entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

Sarà quindi il 19 giugno 2025 il giorno per festeggiare, quello in cui il nuovo milionario incasserà la sua straordinaria vincita al SuperEnalotto, quella che ha cambiato la sua vita, in un attimo e per sempre.

PressGiochi