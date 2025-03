SuperEnalotto: riscosso ad Alessandria il premio di 10.000 euro assegnato il 21 dicembre

Una storia che riscalda il cuore, un sogno che si realizza!

Il vincitore di uno dei premi da 10.000 euro, assegnati grazie all’iniziativa speciale “REGALA UN SOGNO” di SuperEnalotto SuperStar – che sarebbe scaduto il 21 marzo – ha finalmente fatto il suo ingresso presso l’Ufficio Premi Sisal di Milano.

Il fortunato, che aveva giocato ad Alessandria (AL) presso il P.d.V. Sisal Edicola situato in Via San Giovanni Bosco c/o cc Panorama, SNC, ha rivelato di aver lasciato la ricevuta in un cassetto, senza curarsi della scadenza per la riscossione del premio.

«Non ci credevo – ha dichiarato il vincitore con un sorriso emozionato. Ora potrò finalmente fare qualcosa per me stesso e per la mia famiglia. È una grande gioia!»

Una vera e propria “buona notizia” che dimostra quanto sia importante l’informazione, capace di dare una seconda possibilità anche a chi, per una semplice distrazione, rischiava di perdere un’opportunità.

Ora il vincitore è pronto a trasformare le sue speranze in progetti concreti, dimostrando che, a volte, le cose belle arrivano nei momenti meno aspettati, in questo caso grazie anche alla segnalazione dei media.

In Piemonte mancano ancora 2 premi da riscuotere IN SCADENZA IL PROSSIMO 19 marzo 2025.

N. 2 VINCITE IN PIEMONTE

Torino (TO) – P.d.V. Sisal Bar Snoopy situato in Via Togliatti, 24/A

Pinerolo (TO) – P.d.V. Sisal Tabaccheria 2 situato in Via Trento, 23

Speriamo tutti in un lieto fine anche per loro!

