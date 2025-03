SuperEnalotto: riscosso a Otranto (LE) il premio di 10.000 euro assegnato il 20 dicembre 2024

Una storia che riscalda il cuore, un sogno che si realizza!

Il vincitore di uno dei premi da 10.000 euro, assegnati grazie all’iniziativa speciale “REGALA UN SOGNO” di SuperEnalotto SuperStar e che stava per scadere il 20 marzo, si è presentato per la riscossione del suo premio, grazie alla segnalazione dei media.

Il fortunato, che aveva giocato a Otranto (LE) presso il Punto di Vendita Sisal Bar Garden situato in Via Vittorio Emanuele 9, ora è pronto a trasformare le sue speranze in progetti concreti.

Una vera e propria “buona notizia” che dimostra quanto sia importante l’informazione, capace di dare una seconda possibilità anche a chi, magari per una semplice distrazione, rischiava di perdere un’opportunità.

In Puglia mancano ancora 4 premi da riscuotere:

Estrazione n. 200 di martedì 17 dicembre 2024 – sono 2 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 17 marzo 2025

Altamura (BA) – P.d.V. Sisal Rivendita n. 1 situato in Santeramo ang. Via Fasano

Lecce (LE) – P.d.V. Sisal Delta Oil Company situato in Via Vernole Km 1.5

Estrazione n. 202 di venerdì 20 dicembre 2024 – sono 3 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 20 marzo 2025

Bitritto (BA) – P.d.V. Sisal Tabacchi Pasquale situato in Via Carlo Alberto, 34

Ginosa (TA) – P.d.V. Sisal Tabaccheria Volpe situato in V.le Martiri D’Ungheria, 89

Speriamo tutti in un lieto fine anche per loro!

PressGiochi