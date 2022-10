Superenalotto: riscossa la vincita da 261mila euro

È stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con punti 5 del valore di 261.566,40€, realizzata nel concorso n. 117 di giovedì 29 settembre 2022. La giocata, da 5€, è stata effettuata tramite l’App Superlotter!e di Sisal.it che assicura la migliore esperienza di gioco online e l’offerta completa di tutte le lotterie.

È Marco, nome di fantasia scelto dal vincitore, nato in Toscana e artigiano, a raccontarci la storia della sua indimenticabile giornata, un giorno comune per tanti ma che resterà indelebile nella memoria del fortunato.

Ormai prossimo alla pensione, Marco ha sempre messo grande passione nella sua attività di riparazione di orologi, un lavoro che scandisce le sue giornate da tempo, con precisione e determinazione.

Aspetta di godersi la sua meritata pensione insieme alla moglie, con cui ha trascorso tutta la sua bella vita, pur alternando gioie e difficoltà, e con cui vuole trascorrere anche il suo futuro.

“Un progetto semplice e banale quello di andare in pensione, ma che vorrei affrontare con la massima serenità. Vorrei non dover rinunciare alla gioia di una cena, trascorrendo invece intere serate a controllare le bollette. Vorrei, insomma, poter sorridere al mio futuro”.

E intanto la vita continua e la domenica, come sempre, Marco si prende il tempo per sognare e gioca dall’App Superlotter!e per i tre concorsi consecutivi della settimana.

“Sono una persona solare e ottimista ma con i piedi per terra. Gioco tre concorsi per non dimenticare di andare incontro alla fortuna. Desidero per il mio futuro salute e serenità. Altro non mi interessa; il superfluo e i capricci non so cosa siano”.

“Quando ho fatto la giocata vincente ho scelto i numeri a caso perchè è divertente lasciare spazio alla fantasia, a un numero che ti attrae un momento e che dimentichi il secondo dopo”.

Alla scoperta della vincita, Marco era seduto sul divano mentre verificava la sua ricevuta sull’App Superlotter!e.

“Ero incredulo ed euforico e, appena recuperata la lucidità, ho pensato subito alla mia pensione. Era tardi, mia moglie già dormiva, ma l’ho svegliata. Dovevo condividere con lei la mia gioia. E l’ho resa davvero felice. Le ho regalato la mia serenità”.

“Ho vinto tantissimi soldi. Per il momento non abbiamo progetti, pensiamo solo ad affrontare tranquillamente il tempo che verrà. Poi, stemperata l’emozione, penseremo anche a qualche sfizio, qualche coccola che avevamo tenuto in serbo per questo momento”.

PressGiochi