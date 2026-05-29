SuperEnalotto, realizzate online due vincite da oltre 43 mila euro ciascuna

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 85 di giovedì 28 maggio, con il Jackpot che arriva a 171,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 29 maggio 2026.

È festa però per due persone che hanno centrato 1 punto 5 da 46.324,95€ ciascuno. Le giocate vincenti sono state effettuate online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata: 22 – 33 – 36 – 74 – 78 – 86 – J 81 – SS 34.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 28 maggio ha assegnato 332.171 vincite.

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