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SuperEnalotto, realizzate online due vincite da oltre 43 mila euro ciascuna

In palio per il concorso di questa sera venerdì 29 maggio un Jackpot da 171.500.000,00 euro

29 Maggio 2026

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Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 85 di giovedì 28 maggio, con il Jackpot che arriva a 171,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 29 maggio 2026.

È festa però per due persone che hanno centrato 1 punto 5 da 46.324,95€ ciascuno. Le giocate vincenti sono state effettuate online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata: 22 – 33 – 36 – 74 – 78 – 86 – J 81 – SS 34.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 28 maggio ha assegnato 332.171 vincite.

 

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