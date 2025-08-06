Superenalotto: realizzate a Bitonto (Ba), Angri (Sa) e Roccastrada (Gr) vincite da 55mila€ ciascuna

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 124 di martedì 5 agosto, con il Jackpot che arriva a 35,1 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 7 agosto 2025.

È festa però per tre persone che hanno centrato ciascuna 1 Punto 5 da 54.929,71€.

Le giocate vincenti sono state realizzate:

a Bitonto (BA) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Pastoressa situato in Piazza A. Moro, 14

ad Angri (SA) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Galasso situato in Via dei Goti, 9

a Roccastrada (GR) presso il punto di vendita Sisal Alimentari da Claudio situato in Largo Vittorio Veneto, 2

La combinazione vincente è stata: 6 – 31 – 57 – 60 – 65 – 80 – J 12 – SS 71.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 5 agosto ha assegnato 319.793 vincite.

PressGiochi