07 Agosto 2025 - 08:15

Superenalotto: realizzate a Bitonto (Ba), Angri (Sa) e Roccastrada (Gr) vincite da 55mila€ ciascuna

In palio per il concorso di domani sera giovedì 7 agosto un Jackpot da 35.100.000,00 euro

06 Agosto 2025

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 124 di martedì 5 agosto, con il Jackpot che arriva a 35,1 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 7 agosto 2025.

È festa però per tre persone che hanno centrato ciascuna 1 Punto 5 da 54.929,71€.
Le giocate vincenti sono state realizzate:

  • a Bitonto (BA) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Pastoressa situato in Piazza A. Moro, 14

  • ad Angri (SA) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Galasso situato in Via dei Goti, 9

  • a Roccastrada (GR) presso il punto di vendita Sisal Alimentari da Claudio situato in Largo Vittorio Veneto, 2

La combinazione vincente è stata: 6 – 31 – 57 – 60 – 65 – 80 – J 12 – SS 71.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 5 agosto ha assegnato 319.793 vincite.

