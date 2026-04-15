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SuperEnalotto: realizzata online vincita per oltre 23mila euro

In palio per il concorso di domani sera giovedì 16 aprile un Jackpot da 150.000.000,00 euro. Il Jackpot SuperEnalotto è attualmente il montepremi più alto al mondo.

15 Aprile 2026

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Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 60 di martedì 14 aprile, con il Jackpot che arriva a 150 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 16 aprile, il montepremi più alto al mondo.

 

È festa però per una persone che ha centrato 1 punto 5 da 23.375,57€. La giocata vincente è stata effettuata online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata:  3 – 5 – 20 – 27 – 35 – 66 – J 17 – SS 6. 

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 14 aprile ha assegnato 545.213 vincite.

 

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